Folle caduta di Vittoria Guazzini agli Assoluti di ciclismo | la bici impazzisce si schianta su un muro

Un incidente choc ai Campionati Italiani di ciclismo femminile: Vittoria Guazzini, campionessa già vincitrice nella cronometro, ha vissuto un drammatico momento di paura. Durante una discesa, la bici ha perso il controllo, finendo contro un muro di pietra e rischiando di precipitare nel burrone sottostante. La dinamica impressionante ha suscitato grande preoccupazione, ma fortunatamente, per fortuna, è uscita illesa. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile disavventura.

Impressionante dinamica nell'incidente ai Campionati Italiani di ciclismo femminile che ha visto coinvolta Vittoria Guazzini. La 24enne trentina, già tricolore nella prova a cronometro, ha sbandato in una curva in discesa finendo su un muretto in pietra: schianto pesante ma che le ha evitato di finire nel burrone sottostante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Campionati italiani ciclismo 2025: Vittoria Guazzini trova il bis a cronometro, beffata Longo Borghini - Dopo un anno di attesa, Vittoria Guazzini si conferma regina anche nella cronometro dei Campionati italiani 2025, trovando il bis e lasciando dietro di sé avversarie agguerrite come Longo e Borghini.

Vittoria Guazzini bissa la vittoria del 2024 e si conferma campionessa italiana di ciclismo a cronometro. La rappresentante delle Fiamme Oro ha percorso i 28 chilometri del tracciato alla media di 49 km/h, precedendo di 6 secondi Elisa Longo Borghini

