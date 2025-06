Folla commossa all’ultimo saluto per mons Pasquale Maria Mainolfi il parroco di san Gennaro

Una folla commossa si è radunata per rendere l’ultimo saluto a Mons. Pasquale Maria Mainolfi, il parroco di San Gennaro, un uomo dal cuore grande e dall’anima vulcanica. Ricordato come una guida instancabile e fiduciosa in Dio, la sua presenza ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Cervinara. In un momento di profonda emozione, si rinnova il ricordo di un pastore che ha dedicato la vita agli altri.

Tempo di lettura: 3 minuti "Un uomo che ha avuto energia da vendere, una persona vulcanica ed instancabile che ha esercitato la sua azione pastorale senza fermarsi mai e che avuto una straordinaria fiducia in Dio" L'arcivescovo Felice Accrocca ha ricordato con queste parole la figura e l'opera di mons. Pasquale Maria Mainolfi scomparso ieri mattina nella sua Cervinara. Nell'omelia pronunciata nella parrocchia di San Gennaro davanti ad una Chiesa colma di fedeli commossi e di autorità, l'Arcivescovo ha sottolineato il valore straordinario di questo parroco dall'oratoria trascinante, dalla profonda cultura teologica e dalla grande capacità di realizzare opere e programmi per la comunità parrocchiale.

