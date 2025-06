Folla ai funerali dei ' martiri' diretta su tv di Stato iraniana

A Teheran si svolgono in questo momento i funerali di Stato per i martiri caduti in un conflitto che scuote l'intera regione. Tra lacrime e bandiere, la capitale iraniana rende omaggio a circa 60 vittime, tra cui figure di spicco militari e scienziati nucleari, in un evento segnato da forte coinvolgimento popolare. Un momento cruciale che evidenzia le tensioni crescente e il forte senso di unità nazionale di fronte alla tragedia.

Sono iniziati a Teheran i funerali di Stato per circa 60 persone, tra cui comandanti militari e scienziati nucleari, uccisi nella guerra con Israele, secondo quanto riportato dai media statali. "La cerimonia in onore dei martiri è ufficialmente iniziata", ha dichiarato la TV di Stato, mostrando filmati di persone in abiti neri che sventolavano bandiere iraniane e tenevano in mano le foto dei comandanti militari uccisi.

