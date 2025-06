Foligno | trovato con hashish e marijuana durante un controllo 36enne segnalato alla Prefettura

Durante un normale pattugliamento nel cuore di Foligno, gli agenti della Polizia di Stato hanno intercettato un 36enne straniero, trovandolo in possesso di hashish e marijuana. L’intervento dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza e la legalità nella città . La segnalazione alla Prefettura è un passo importante per contrastare il traffico e l’uso di sostanze stupefacenti, contribuendo a rendere Foligno un luogo più sicuro per tutti.

Durante un servizio di controllo del territorio nel centro di Foligno, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato hanno sanzionato amministrativamente uno straniero di 36 anni, trovato in possesso di sostanza stupefacente. L’episodio è avvenuto nel corso di un normale pattugliamento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

