Floribert Bwana Chui diventa Beato | il giovane ucciso per aver rifiutato tangenti

Un esempio di coraggio e integrità, Floribert Bwana Chui si appresta a essere beatificato per aver scelto di restare fedele ai suoi valori, opponendosi alle tentazioni delle tangenti. La sua storia, che ha commosso l’Africa e il mondo, ci ricorda quanto il sacrificio possa diventare un simbolo di speranza e giustizia. La cerimonia di beatificazione, prevista per domenica 18 giugno, segna un importante passo nel riconoscimento del suo esempio di eroismo morale.

Beatificato domenica 18 giugno, Floribert Bwana Chui bin Kositi è un giovane esattore delle tasse africano che ha pagato con la vita la sua onesta morale legata alla sua fede in Cristo. Lo ha ricordato anche papa Leone XIV all'Angelus di domenica 18 luglio: il 15 giugno presso la Basilica di San Paolo fuori le.

