Flamengo v Bayern Monaco | anteprima formazione e statistiche

Notizie di squadra per Flamengo contro Bayern Monaco. Kompany ha ruotato per il gioco del Benfica ma tornerà a una prima scelta XI contro Flamengo. Harry Kane, Joshua Kimmich e Michael Olise torneranno tutti mentre Leroy Sane potrebbe fare la sua ultima apparizione per il club prima di unirsi a Galatasaray. Filipe Luis ha anche lasciato fuori i giocatori chiave per la partita di gruppo finale-un pareggio per 1-1 con LAFC-e Gerson, Erick Pulgar e Jorginho dovrebbero tornare tutti a lato. Allineamenti previsti per Flamengo contro Bayern Monaco.