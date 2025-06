Flamengo-Bayern Monaco il pronostico | si al 2 e non solo

Il match tra Flamengo e Bayern Monaco promette scintille: due giganti che si sfidano in un ottavo di finale di grande prestigio. Con il pronostico che si inclina verso la vittoria del Bayern, molti scommettono sul 2, ma non mancano le sorprese. La sfida all’Hard Rock Stadium sarà uno spettacolo imperdibile per tutti gli appassionati di calcio internazionale. E, chissà , potremmo assistere a un risultato inaspettato...

Prosegue senza alcun tipo di sosta il Mondiale per Club, con la fase a gironi che si è appena conclusa. Prende il via, quindi, il quadro degli ottavi di finale, con due partite che si disputeranno domani 29 giugno. Una di queste metterà a confronto squadre che sono importanti nei rispettivi continenti. Stiamo parlando di Flamengo e Bayern Monaco, che si affronteranno alle ore 22:00 all’Hard Rock Stadium. I rossoneri vogliono continuare a stupire dopo aver primeggiato nel gruppo D, arrivando davanti al Chelsea. I bavaresi, invece, desiderano dimostrare di essere una delle favorite per la conquista finale del trofeo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Flamengo-Bayern Monaco, il pronostico: si al 2 e non solo

Mondiale per club: Flamengo-Chelsea 3-1, successo di misura del Bayern Monaco sul Boca. Vincono anche Tunisi e Benfica - Il Mondiale per Club si infiamma: il Flamengo di Rio vola verso gli ottavi dopo una vittoria di misura sul Chelsea, 3-1, grazie a un mix di talento e determinazione.

