Fixed arriva su Netflix il 13 agosto 2025 | la nuova animazione per adulti di Genndy?Tartakovsky

Preparati a ridere e riflettere con “Fixed”, la nuova animazione per adulti di Genndy Tartakovsky, disponibile su Netflix dal 13 agosto 2025. Questa comedy trasgressiva e innovativa, prodotta da Sony Pictures Animation, segna un debut importante: la prima pellicola R-rated in 2D del catalogo. Segui le avventure di Bull, un cane vivace e ingenuo, mentre affronta una notte decisiva e sorprendente. Un film che promette di catturare l’attenzione, sfidando le convenzioni e regalando emozioni uniche.

Netflix porta finalmente in streaming “Fixed”, la divertente e trasgressiva comedy animata diretta da Genndy?Tartakovsky (Samurai?Jack, Primal), in arrivo il 13 agosto 2025. Questa produzione di Sony Pictures Animation – la prima pellicola R-rated e in 2D del loro catalogo – segue le vicende di Bull, un cane simpatico e un po’ ingenuo, che scopre di dover essere castrato la mattina successiva. Deciso a vivere un’ultima, scatenata notte con i suoi amici, Bull si lancia in un’avventura esilarante e ricca di emozione. Voice cast di star. Adam Devine è la voce di Bull. Idris Elba interpreta Rocco, un boxer spavaldo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Fixed” arriva su Netflix il 13 agosto 2025: la nuova animazione per adulti di Genndy?Tartakovsky

Nuove immagini di "Fixed", prossimo film diretto da Genndy Tartakovsky (Samurai Jack, Il laboratorio di Dexter, Primal), che è stato proiettato l'11 giugno all'Annecy International Film Festival. Il film arriverà su Netflix il 12 agosto 2025. Vai su Facebook

