Fiumicino lavori in corso per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Fiumicino si prepara a un importante passo avanti verso l’inclusività: a partire dal 30 giugno 2025, l’amministrazione introduce una nuova disciplina di traffico temporanea in piazza Generale C. A. Dalla Chiesa, per consentire i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presso la Polizia Locale e l’Area Socio Sanitaria. Un intervento che promette di migliorare la qualità della vita e l’accessibilità per tutti i cittadini, dimostrando come il progresso possa essere concreto e inclusivo.

Fiumicino, 28 giugno 2025 – A partire dal 30 giugno 2025, sarà istituita una nuova disciplina di traffico provvisoria in piazza Generale C. A. Dalla Chiesa angolo via E. Berlinguer. Questa misura è necessaria per facilitare i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presso la sede della Polizia Locale e dell’ Area Socio Sanitaria. L’intervento preved e l’esecuzione di una rampa a servizio dell’edificio sede Polizia Locale e Area Socio Sanitaria di Piazza Generale C. A. Dalla Chiesa angolo Via E. Berlinguer; dalle ore 07:00 del 30062025 fino a completamento dei lavori: preavviso di lavori in corso, limite di velocità 30 kmh; divieto di sostafermata zona rimozione, nelle aree interessate dai lavori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

