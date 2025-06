Fiumicino il sindaco Baccini | Stima a Poggio decisione presa per serenità

Fiumicino si prepara ad affrontare un nuovo capitolo, dopo le dimissioni di Federica Poggio. Il sindaco Mario Baccini ha espresso stima e gratitudine per l’ex assessora, sottolineando la decisione come un passo verso la serenità e il rinnovamento. La comunità attende con fiducia le prossime scelte che guideranno il futuro del territorio, mantenendo saldo l’impegno di tutti per il bene comune.

Fiumicino, 28 giugno 2025 – Dopo la comunicazione ufficiale delle dimissioni irrevocabili di Federica Poggio, arrivate nella giornata di venerdì 28 giugno, il sindaco Mario Baccini ha voluto rendere pubblico un messagio sulla scelta dell’ormai ex assessora al Turismo, Sport, Cultura, Giubileo, Lavoro e Formazione Professionale. « Desidero confermare la mia piena stima nei suoi confronti, ringraziandola per l’operato svolto » ha dichiarato Baccini, sottolineando come l’impegno e la dedizione dimostrati dalla Poggio nel ricoprire il suo ruolo siano sempre stati evidenti. La scelta di lasciare l’incarico, come chiarito nella lettera di dimissioni, sarebbe maturata per motivi strettamente personali, con l’intento di « garantire serenità a sé stessa e alla propria famiglia ». 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

