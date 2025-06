Fiumicino dimissioni irrevocabili di Federica Poggio da assessore

Fiumicino si scuote con una notizia che scuote la scena politica locale: Federica Poggio, assessore al Turismo, Sport, Cultura, Giubileo, Lavoro e Formazione Professionale, annuncia le sue dimissioni irrevocabili a seguito dell’inchiesta in corso. Con piena fiducia nella magistratura e nel rispetto delle proprie convinzioni, Poggio ha deciso di fare un passo indietro, lasciando aperta una riflessione sulla trasparenza e l’impegno pubblico. La sua scelta segna un momento cruciale per il futuro amministrativo della città.

Fiumicino, 28 giugno 2025 – “Alla luce dell’inchiesta in corso che mi vede coinvolta in qualità di persona sottoposta ad indagini, e con piena fiducia nel lavoro della magistratura, ho deciso – in modo libero e consapevole – di rassegnare irrevocabilmente le mie dimissioni dall’incarico di Assessore al Turismo, Sport, Cultura, Giubileo, Lavoro e Formazione Professionale del Comune di Fiumicino”. E’ l’incipit di un comunicato stampa firmato da Federica Poggio. “Si tratta di una decisione sofferta, non doverosa né imposta dalla semplice iscrizione nel registro degli indagati per reati connessi al ruolo istituzionale, come talvolta accade a chi si dedica alla cosa pubblica, ma presa esclusivamente per garantire a me stessa e alla mia famiglia la necessaria serenità, e per consentire all’Amministrazione comunale di proseguire con continuità nel lavoro svolto quotidianamente dal mio ufficio, nella piena fiducia dei cittadini e lontano da ogni possibile forma di strumentalizzazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it