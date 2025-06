Fiumicino dall’Ufficio di Piano agli eventi fantasma | tutti i lati oscuri della rete di corruzione

Nel cuore di Fiumicino si svela un nuovo capitolo della crisi, dove tra uffici e eventi misteriosi emergono i lati oscuri di una rete di corruzione. Dall’ordinanza del Gip di Civitavecchia, si delineano dettagli inquietanti che vanno oltre i nomi noti, rivelando un sistema di pratiche illecite radicate nei servizi sociali. Un mosaico di inganni e complicità che rischia di sconvolgere la comunità : tutto questo, e molto altro, sta emergendo in questi giorni cruciali.

Fiumicino, 28 maggio 2025 – Dall’ordinanza del Gip di Civitavecchia emergono nuovi elementi che vanno oltre i nomi noti e gli arresti già al centro dell’attenzione. Stiamo parlando – per essere chiari – del solo sistema alla base degli arresti effettuati, e dunque riferito ai servizi sociali. Ed è il sistema – secondo gli inquirenti – a essere inquietante: carte prepagate, intestate formalmente a cooperative, che finivano nella disponibilità materiale di pubblici funzionari del Comune di Fiumicino. Uno schema ripetuto, a partire almeno dal 2020, con pagamenti in contanti e spese personali che, secondo gli inquirenti, nulla avevano a che vedere con i progetti sociali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

