Firmato a Bucchianico il patto d' amicizia con Loreto | l’olio santo per San Camillo verrà dalle Marche

Oggi a Bucchianico si è scritto un nuovo capitolo di solidarietà e amicizia con Loreto (Ancona), ufficializzando il patto che rafforza i legami tra le due comunità in vista della festa di San Camillo. Un gesto simbolico che celebra la collaborazione tra territori, unendo culture e tradizioni per un futuro condiviso. A siglare l’intesa il sindaco Renzo Di Lizio e il suo collega marchigiano, dando il via a una collaborazione destinata a durare nel tempo.

È stato ufficializzato oggi il patto d'amicizia tra Bucchianico e Loreto (Ancona), un accordo che rafforza i legami tra i due territori in vista della prossima festa di San Camillo, patrono della cittadina teatina. A siglare l'intesa il sindaco Renzo Di Lizio e il primo cittadino marchigiano.

SABATO 28 GIUGNO - LORETO ore 11.30 l'Amministrazione del Comune di Bucchianico parteciperà alla cerimonia con il Comune di Loreto per la sottoscrizione del "Patto di Amicizia" tra le due municipalità. a seguire nel pomeriggio apertura Ufficiale dell Vai su Facebook

