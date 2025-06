Firenze torna Utopia del Buongusto tra cene e teatro

Firenze si trasforma nuovamente in un palcoscenico di sogni e sapori, dove l'arte, il teatro e la gastronomia si incontrano per celebrare l'eccellenza del buongusto. L'edizione 2025 di “Utopia del Buongusto” torna con entusiasmo, portando 40 serate di emozioni e convivialità tra cene gourmet e performance teatrali immersi nel cuore della Toscana. Un’occasione imperdibile per lasciarsi conquistare da un’esperienza unica e coinvolgente, perché…

Firenze, 28 giugno 2025 - Anche quest’anno “Solo l’ironia salverà il mondo”. È lo slogan che accompagna il festival teatral - gastronomico “ Utopia del Buongusto” edizione 2025 che con l’estate torna e festeggia 28 anni di vita con 40 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 25 ottobre. Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Riconfermata “Utopia per Emergency”, con le magliette dedicate. Si svolgerà nelle province di Pisa, Lucca, Firenze e Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, torna Utopia del Buongusto tra cene e teatro

