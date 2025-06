Firenze ruba vestiti e minaccia le commesse con una forbice | 57enne bloccato in stazione e arrestato

Un episodio di tensione scuote Firenze: un uomo di 57 anni, cittadino austriaco, è stato arrestato in stazione dopo aver rapinato un negozio e minacciato le commesse con una forbice. La rapina, avvenuta nel cuore della città, ha suscitato preoccupazione tra residenti e visitatori, rafforzando l’attenzione sulla sicurezza urbana. Ma cosa si cela dietro questa drammatica vicenda? Scopriamolo insieme.

Un cittadino austriaco di 57 anni è stato arrestato a Firenze per rapina aggravata dopo aver minacciato le commesse di un negozio con una forbice.

