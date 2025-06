Firenze paura in Sant’Ambrogio Aggressione choc in piazza Giovane finisce in ospedale

Una serata di allegria si è trasformata in un dramma a Firenze, lasciando la città sotto shock. Un giovane di appena 28 anni è stato vittima di un'aggressione brutale in Sant’Ambrogio, scatenata da un episodio di furto e acuita da un incontro violento. La comunità si interroga: come può una notte di festa finire così? La vicenda evidenzia ancora una volta la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle strade italiane.

Firenze, 28 giugno 2025 – Doveva essere una notte di festa, il compleanno da ricordare con gli amici. Invece si è trasformata in un incubo. Sabato notte, sul sagrato della chiesa di Sant'Ambrogio, un ragazzo di 28 anni è stato aggredito da uno sconosciuto in evidente stato di alterazione, che poco prima aveva sottratto il cellulare a una delle ragazze del gruppo. Quando il giovane ha tentato di recuperarlo, l'uomo ha chiesto denaro in cambio, poi ha perso completamente il controllo. Prima un pugno in pieno volto a uno dei ragazzi della comitiva, poi la violenza è salita di livello: ha raccolto da terra una bottiglia di vetro, l'ha spaccata e ha cercato di colpire il festeggiato al volto e al collo.

