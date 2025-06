Firenze ondata di calore più intensa degli ultimi 10 anni | picchi vicino ai 40 gradi per altri 5 giorni

Firenze si sta preparando ad affrontare un’ondata di calore senza precedenti, con temperature che potrebbero superare i 40 gradi per cinque giorni consecutivi. Le notti tropicali e l’afa incessante metteranno alla prova cittadini e visitatori. Questa drammatica ondata, tra le più intense degli ultimi dieci anni, è il risultato di un’eccezionale persistenza dell’anticiclone. La città si mobilita per garantire sicurezza e comfort: ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni.

Firenze si Prepara all'Ondata di Calore. Firenze, 38 giugno 2025 – Temperature estreme, notti tropicali, afa senza tregua. Firenze si prepara ad affrontare una delle ondate di calore più intense degli ultimi decenni, con valori che potrebbero superare i 39-40 gradi per cinque giorni consecutivi. Un evento che, secondo gli archivi meteorologici, non ha precedenti recenti in città. A determinare questo scenario è la persistenza dell’ anticiclone africano, ribattezzato “Pluto”, che continua a spingere masse d’aria roventi sul nostro Paese, con effetti destinati a intensificarsi proprio tra fine giugno e inizio luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, ondata di calore più intensa degli ultimi 10 anni: picchi vicino ai 40 gradi per altri 5 giorni

In questa notizia si parla di: firenze - calore - ondata - giorni

Prevenire i colpi di calore: le cinque regole dei medici di Firenze - Prevenire i colpi di calore è fondamentale, soprattutto in estate quando il sole cocente mette a dura prova il nostro organismo.

Aggiornamento - Ondata di calore codice rosso: per venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno è stato diramato un rischio codice rosso per ondata di calore a Firenze, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute. Si raccomanda di limitare le attività Vai su Facebook

Translate post#Clima Un'ondata di calore sta attraversando l'Italia, con temperature da #BollinoRosso e picchi fino a 40° a Firenze, Ferrara e Terni. Dati allarmanti di @CopernicusEU sul riscaldamento del #Mediterraneo, 5 gradi al di sopra della media stagio Vai su X

Firenze, ondata di calore più intensa degli ultimi 10 anni: picchi vicino ai 40 gradi per altri 5 giorni; Estate rovente a Firenze e nel fiorentino: scatta per tre giorni il codice rosso per ondata di calore; Ondata di gran caldo in arrivo, temperature da Nordafrica... ma in Toscana. Quanto dura? Le previsioni.

Firenze, ondata di calore più intensa degli ultimi 10 anni: picchi vicino ai 40 gradi per altri 5 giorni - Si tratta di una situazione che non ha precedenti recenti nella storia meteorologica del capoluogo toscano. Si legge su lanazione.it

Altri 10 giorni di caldo record con l'anticiclone africano - Caldo ad oltranza con 40°C all'ombra da Nord a Sud: questo è il nuovo scenario del Clima scaldato ulteriormente dalla persistenza dell'Anticiclone africano sull'Italia. Scrive ansa.it