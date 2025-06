Firenze giunta al primo giro di boa Giorgio top mamma Perini super Biti in ombra Paulesu e Danti ni

Firenze, 28 giugno 2025 – La città si conferma un vero osso duro, attraversata da sfide e trasformazioni profonde. Tra una crescita inarrestabile del turismo di massa e un tessuto sociale in difficoltà, il capoluogo toscano si trova a dover reinventare se stesso. È il momento di affrontare con coraggio le criticità e riscoprire il vero volto di Firenze, perché solo così potrà tornare a brillare come un tempo, al centro di un nuovo rinascimento urbano.

Firenze, 28 giugno 2025 – Firenze è un osso duro. Lo era quando Berta filava, figurarsi oggi con la trasformazione in atto di una città formato AirBnb inaccessibile ai giovani, con un tessuto sociale impoverito, sfilacciato e martoriato da una microcriminalità più disperata che cattiva. Una città-cantiere che procede per sottrazione di residenti verso l’hinterland, con il cuore del centro storico che ha battiti alieni e prezzi drogati, un’industria svanita e spazi sociali al lumicino. Un anno fa la prese per mano la sindaca Sara Funaro che formò una giunta giovane con qualche innesto d’esperienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, giunta al primo giro di boa. Giorgio top, mamma Perini super. Biti in ombra, Paulesu e Danti ni

In questa notizia si parla di: firenze - giunta - primo - giro

La figuraccia della giunta di sinistra di Firenze: una targa per Francesco Nuti, ma all’indirizzo sbagliato… - La giunta di sinistra di Firenze si è trovata al centro di una polemica per aver affisso una targa commemorativa per Francesco Nuti all'indirizzo errato.

Sette giorni Regione - 20 giugno 2025 Il magazine sull'attività della Giunta regionale d'Abruzzo Vai su Facebook

Firenze, giunta al primo giro di boa. Giorgio top, mamma Perini super. Biti in ombra, Paulesu e Danti ni; Pagelle: l’opposizione c’è, ma troppi egoismi. (Quasi) tutti promossi: spicca Del Re; Firenze, i locali chiedono, il Comune risponde: va in giunta la proroga per i dehors.

Firenze, giunta al primo giro di boa. Giorgio top, mamma Perini super. Biti in ombra, Paulesu e Danti ni - Bettarini, lo sherpa della sindaca tra Pergola e Multiutility e Sparavigna non decolla ... Secondo msn.com

Giro di vite per la sicurezza a Firenze: 30 arresti nei controlli interforze dall'inizio dell'anno - MSN - L’analisi sul fenomeno criminalità è stata svolta dal comitato per l’ordine e sicurezza pubblica presieduto ... Scrive msn.com