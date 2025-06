Firenze | deviazioni e modifiche dei bus per nuovi cantieri Publiacqua Le linee interessate

A Firenze, i nuovi cantieri Publiacqua stanno portando cambiamenti importanti alla viabilità, coinvolgendo diverse linee di autobus. A partire da lunedì 30 giugno 2025, le linee 6, 10, 11, 17, 20, 23, C2 e C3 subiranno deviazioni temporanee fino al completamento dei lavori. Questa riorganizzazione è fondamentale per garantire sicurezza e efficienza durante i lavori in corso, mantenendo comunque la mobilità cittadina vitale.

A partire da lunedì 30 giugno 2025, a causa dell'apertura di alcuni cantieri e relativi cambiamenti della viabilità a Firenze, le linee 6, 10, 11, 17, 20, 23, C2 e C3 dovranno modificare il loro percorso fino al termine dei lavori

Firenze, bus tra cantieri e caos. Tempi folli da rispettare, gli autisti: “Facciamo salti mortali, insulti a ogni ritardo” - Firenze, tra cantieri aperti e servizi alle stelle, i pendolari e gli autisti si trovano a navigare in un mare di caos e ritardi.

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che, causa lavori urgenti sulla rete idrica, dalle ore 11.00 è stato necessario chiudere l’acqua in via Pratese (tratto da via della Cupola a Piazza Magrini). Abbassamenti potranno interessare le vie limitrofe. La situazi Vai su Facebook

Firenze, da lunedì modifiche e deviazioni dei bus per i cantieri di Publiacqua sui lungarni e Oltrarno; Lavori in via Bolognese, cambia il servizio urbano ed extraurbano di Autolinee Toscane; Cantieri della tramvia per Bagno a Ripoli: modifiche a 14 linee di autobus.

Cantiere tramvia, dal 30 giugno scarico notturno delle rotaie in viale Giannotti - Chiude viuzzo del Pozzetto: al 15 luglio i lavori proseguiranno per altre due settimane con la strada nuovamente percorribile. Scrive msn.com