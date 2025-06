Firenze | carabinieri per tutela patrimonio culturale recuperano tela del 1754 Restituita alla Basilica di Viterbo

I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze hanno compiuto un importante gesto di preservazione e rispetto per la storia: hanno recuperato e restituito alla Basilica di Viterbo una preziosa tela del 1754, raffigurante l’apparizione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a San Famiano. Un esempio tangibile di come la tutela del patrimonio culturale sia un impegno quotidiano volto a conservare le nostre radici e identità.

I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze (TPC) hanno restituito al Vescovo della Diocesi di Civita Castellana una tela dipinta a succo d’erba, dimensioni 238 x 535 cm., raffigurante l’apparizione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a San Famiano L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: carabinieri per tutela patrimonio culturale recuperano tela del 1754. Restituita alla Basilica di Viterbo

