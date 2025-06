Firenze | arrestato dopo tentato furto all’Aci Fugge ma è bloccato dalla polizia

A Firenze, un tentativo di furto presso la sede Aci si trasforma in un inseguimento da brivido. Sorprendido dal titolare mentre rovistava tra i cassetti, l’autore del tentato furto ha tentato di scappare, ma la prontezza della polizia ha fatto sì che venisse immediatamente bloccato. Una vicenda che dimostra come, anche nei momenti più rischiosi, la sicurezza pubblica sia sempre all’erta. Scopriamo insieme i dettagli di questa incredibile operazione.

FIRENZE – La Polizia ha arrestato un uomo dopo un tentativo di furto presso la sede dell’Aci di viale Spartaco Lavagnini, a Firenze. Il titolare, rientrato brevemente negli uffici retrostanti al front office, ha sorpreso un uomo mentre rovistava nei cassetti di una scrivania. L’autore del furto ha tentato la fuga, ma è stato subito segnalato . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: arrestato dopo tentato furto all’Aci. Fugge ma è bloccato dalla polizia

