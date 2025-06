Firenze acquistati nuovi ausili per ciechi e ipovedenti grazie ai Rotary

Firenze si conferma ancora una volta un esempio di solidarietà e innovazione. Grazie al generoso sostegno delle serate benefiche organizzate dal Rotary e dai suoi partner, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze ha potuto acquistare ausili all’avanguardia per migliorare la vita di chi affronta sfide visive. Questi strumenti rappresentano un passo avanti nel promuovere l’autonomia e l’inclusione. La città continua a dimostrare che insieme si può fare la differenza.

Firenze, 28 giugno 2025 – Bastoni Ambutech, orologi parlanti, misuratori di pressione vocali, bilance e quaderni ad alta visibilità. Sono solo alcuni degli strumenti che l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze ha potuto acquistare grazie ai 2.000 euro raccolti durante una serata benefica organizzata lo scorso aprile a Palazzo Borghese. L’evento, nato da un interclub tra Rotary e Rotaract Fiesole, Rotary Firenze, Interact e RotaKids Firenze, ha unito la moda alla solidarietà, con la stilista Eleonora Lastrucci che ha portato in passerella meravigliosi abiti. Ad organizzare la serata è stata Ludmila Negru del Rotaract Fiesole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, acquistati nuovi ausili per ciechi e ipovedenti grazie ai Rotary

In questa notizia si parla di: firenze - rotary - ciechi - ipovedenti

Rotary Firenze Brunelleschi: 15 mila euro al Meyer per l’epilessia infantile - Un gesto di grande solidarietà e impegno per il futuro dei più piccoli, quello del Rotary Club Firenze Brunelleschi.

Moda e solidarietà per l’inclusione: donati nuovi ausili all’Unione ciechi di Firenze; I Rotary a favore dell’Unione Italiana Ciechi; Prevenzione dal glaucoma: visite gratis a Firenze.

Moda e solidarietà per l’inclusione: donati nuovi ausili all’Unione ciechi di Firenze - 000 euro per strumenti destinati a migliorare l’autonomia delle persone cieche e ipovedenti. Scrive msn.com

Firenze, Rotary donano materiale didattico per studenti ipovedenti - la Nazione - Il prezioso materiale didattico per gli studenti con disabilità visiva è stato consegnato all’Unione italiana ciechi e ipovedenti di ... Come scrive lanazione.it