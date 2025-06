Fip Silver Palermo baby Dal Pozzo elimina la numero uno Marchetti

Un’epica vittoria scuote il mondo del padel italiano: Giulia Dal Pozzo, promettente stella di soli 20 anni e fresca di convocazione in Nazionale, ha sconfitto la coppia favorita Marchetti-Las Heras ai quarti di finale del Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Palermo. Una vittoria che dimostra come il talento e la determinazione possano ribaltare ogni pronostico, aprendo nuove prospettive per il futuro di questo sport in Italia.

Roma, 28 giu. (askanews) – Scontro tra “sorelle d’Italia” al Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Palermo. La 20enne Giulia Dal Pozzo, astro nascente del padel tricolore e fresca di pre-raduno con la Nazionale, ha eliminato nei quarti di finale la coppia composta dalla numero uno italiana Giorgia Marchetti – vicecampionessa d’Europa e bronzo mondiale – e dalla spagnola Barbara Las Heras, prime del seeding. In coppia con l’italo-sammarinese Anna Ortiz, Dal Pozzo – si legge in una nota – si è imposta al termine di una battaglia durata oltre due ore con il punteggio di 6-3 3-6 7-6, riscattando la sconfitta subita meno di un mese fa contro le stesse avversarie al FIP Silver di Perugia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

