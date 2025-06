Fino a quando gli esseri umani tollereranno i ritmi della contemporaneità?

fino a quando gli esseri umani tolleranno i ritmi frenetici e incessanti della contemporaneità? Man mano che esploravo il recente libro del sociologo Nicholas Carr, “Superbloom”, non potevo che rimpiangere di non aver ancora letto il suo celebre “Internet ci rende stupidi?”. Con analisi acutissime, Carr indaga come la comunicazione moderna, sempre più immediata e onnipresente, stia trasformando il nostro cervello e le nostre relazioni. Ma fino a quando questa corsa sfrenata avrà un limite?

Man mano che andavo leggendo questo recente libro del sociologo americano Nicholas Carr ( Superbloom, Raffaello Cortina Editore, 2025), stramaledicevo il fatto di non aver letto il suo libro credo più famoso, Internet ci rende stupidi?, con il quale nel 2011 Carr arrivò in finale al premio Pulitzer. Come già aveva fatto nel saggio precedente, Carr studia le caratteristiche della comunicazione moderna, molto più rapida e ubiqua di quanto non fosse in passato e tale da mutare, se non stravolgere, le caratteristiche della società in cui viviamo. Negli anni Ottanta l’amministratore della Xerox Corporation, una società che era all’avamposto nel campo dei personal computer, calcolò che ogni anno vengono prodotti 72 miliardi di nuove informazioni, di cui il 75 per cento è stato creato negli ultimi vent’anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it