Fine settimana in Capitanata | gli eventi di sabato 28 e domenica 29 giugno

Preparati a vivere un weekend indimenticabile in Capitanata! Sabato 28 e domenica 29 giugno, la regione si anima con una serie di appuntamenti imperdibili: tra sport, musica, teatro e tanto divertimento. Non lasciarti sfuggire l’occasione di scoprire eventi unici che renderanno il tuo fine settimana speciale. Ecco tutti i dettagli per non perdere neanche un momento di questa straordinaria avventura estiva in Capitanata!

Ultimo weekend del mese ricco di appuntamenti in Capitanata. Ecco quali non perdere. Sabato 28 giugno Provincia Per il cartellone Peschici Estate 2025, evento con il campione Carmine Abbagnale e opera teatrale ‘Novecento’. Per il cartellone ‘Roseto Estate 2025’ la Retro Chic Band in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

