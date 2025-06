Fine pena mail | come siamo stati intrappolati nella giornata lavorativa perpetua

Siamo intrappolati in una giornata lavorativa senza fine, dove l'alba si confonde con il tramonto delle mail e le chat diventano il nostro nuovo battito cardiaco. Questo ciclo incessante, descritto nel recente Work Trend Index di Microsoft, ci ha condotto in un loop di instant messaging e notifiche che sembrano non lasciarci tregua. Ma come possiamo spezzare questa catena e ritrovare il nostro equilibrio? Continua a leggere per scoprire alcune strategie efficaci.

Ogni mattina un lavoratore si sveglia e, prima ancora di capire se è domenica o lunedì, ha già letto tre email, risposto a una chat e mandato un'emoji possibilmente passivo-aggressiva su Teams. Senza esagerazione, questo è il nuovo infinite workday, la giornata lavorativa senza fine, quella che, secondo l'ultimo Work Trend Index di Microsoft, inizia prima della colazione e finisce quando il sonno vince la guerra contro le notifiche. LEGGI ANCHE: Ecco come la giornata lavorativa infinita mette a rischio anche le relazioni Il 50 per cento delle riunioni si concentra tra le 9 e le 11 e tra le 13 e le 15 (foto Unsplash).

