Finale Emilia al via i lavori per l’installazione della nuova RX nella Casa della Comunità

Finale Emilia si prepara a fare un passo avanti nella cura della salute con l'inizio dei lavori per l’installazione della nuova radiografia digitale. Questa innovazione rappresenta un importante miglioramento tecnologico, garantendo diagnosi più rapide e precise per la comunità. Con questa modernizzazione, la Casa della Comunità rafforza il suo impegno nel offrire servizi all’avanguardia. Un traguardo che apre nuove prospettive per la salute di tutti i cittadini.

Nuovo importante aggiornamento tecnologico in vista per la Casa della Comunità di Finale Emilia. Lunedì 30 giugno prenderanno il via i lavori propedeutici all’installazione della nuova RX, che andrà a sostituire l’attuale, consentendo il passaggio a una tecnologia di tipo digitale diretto (DR). 🔗 Leggi su Modenatoday.it

