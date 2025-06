FIFA Mondiale per Club 2025 - Diretta DAZN - Ottavi di Finale | Palinsesto e Telecronisti

Il FIFA Mondiale per Club 2025 si prepara a regalare emozioni senza sosta! Con la fase a eliminazione diretta alle porte, le sfide di ottavi promettono spettacolo e adrenalina, trasmesse in diretta da DAZN con telecronisti di qualità. Dopo aver chiuso i gironi, Inter e Juventus si apprestano a sfidarsi per la gloria, con match che cattureranno l’attenzione degli appassionati. La competizione entra nel vivo: chi si laureerà campione?

Sfide di livello e una fase ad eliminazione diretta che promette spettacolo. Il Mondiale per Club FIFA 2025 è sempre di più al centro dell’attenzione: si è chiusa la fase a gironi della prima edizione a 32 squadre, con Inter e Juventus qualificate agli ottavi di finale. Per i nerazzurri decisiva la vittoria contro il River Plate all’ultima giornata, secondo posto i. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - FIFA Mondiale per Club 2025 - Diretta DAZN - Ottavi di Finale: Palinsesto e Telecronisti

