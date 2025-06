Fideuram rinnovata la partnership con l’Open d’Italia di Golf

Fideuram rinnova con orgoglio il suo impegno a fianco dell’Open d’Italia di Golf, giunto alla sua ottantaduesima edizione. Per il nono anno consecutivo, il prestigioso brand di Intesa Sanpaolo Private Banking supporta questa storica manifestazione, che si svolge all’Argentario Golf Club di Monte Argentario. Un appuntamento imperdibile che celebra l’eccellenza sportiva e l’italianità, rafforzando il legame tra finanza e passione sportiva.

Per il nono anno consecutivo, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking rinnova il proprio impegno al fianco dell’Open d’Italia di Golf, giunto alla sua ottantaduesima edizione, in corso all’Argentario Golf Club di Monte Argentario (Grosseto). Anche quest’anno, Fideuram è protagonista della più importante manifestazione golfistica internazionale organizzata dalla Federazione Italiana Golf, che vede in gara i grandi campioni del panorama mondiale in uno scenario unico, immerso nella natura incontaminata della Maremma. In qualità di official bank dell’evento, il brand Fideuram è visibile e valorizzato in numerosi momenti della gara, compresa la cerimonia di premiazione finale, in programma domani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it