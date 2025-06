Fiamme nella cucina di un’abitazione c’è un intossicato

Un incendio ha devastato una casa a Bibbiena, coinvolgendo principalmente la cucina e causando l’intossicazione di un residente. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre i soccorritori hanno trasportato la persona ferita in ospedale per gli accertamenti necessari. L’appartamento è stato dichiarato inagibile, lasciando dietro sé un segno di emergenza e preoccupazione.

BIBBIENA – I vigili del fuoco di Bibbiena sono intervenuti per l’incendio di una abitazione. Le fiamme hanno interessato principalmente la cucina che è andata completamente distrutta. I vigili del fuoco intervenuti hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Una persona presente nell’abitazione è stata portata all’ospedale dal 118 per accertamenti. L’appartamento è stato dichiarato non fruibile. Sul posto 118 e tecnici del comune. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

