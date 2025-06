Fiamme in un capannone a est di Udine il fumo si vede a chilometri di distanza

Un’imponente colonna di fumo nero si eleva sopra la zona industriale di Povoletto, a est di Udine, attirando l’attenzione da chilometri di distanza. L’incendio ha coinvolto lo stabilimento della Friul Julia Appalti, specializzata nello smaltimento dei rifiuti, suscitando preoccupazione tra i residenti. Dalle ore 19, i Vigili del fuoco di Udine sono al lavoro per domare le fiamme e contenere i danni, ma l’incidente solleva importanti questioni sulla sicurezza e la gestione dei rifiuti.

