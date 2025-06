Festival Villa Solomei doppio appuntamento

Domenica 29 giugno, invece, un ricco programma di eventi e performance arricchirà questa prestigiosa manifestazione, che promette emozioni e cultura a non finire. Entrate nel vivo della 26esima edizione del Festival Villa Solomei, un’occasione imperdibile per vivere momenti unici all'insegna dell'arte e della convivialità. Non perdete gli appuntamenti di questo weekend: la cultura vi aspetta a Solomeo fino al 1 luglio!

Entra nel vivo la 26esima edizione del Festival Villa Solomei, in programma a Solomeo fino a martedì 1 luglio. Sabato 28 giugno, alle 21.15 all'Anfiteatro, in scena l'atteso attore e regista Maurizio Lombardi con il suo spettacolo “L’uomo rondine” accompagnato dalle musiche del chitarrista e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

