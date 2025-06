Festival di Sanremo ? Braccio di ferro tra Comune e Rai ma via Mazzini attacca | Lo faremo anche da un' altra parte

Il festival di Sanremo si trasforma in un campo di battaglia tra Comune e Rai, con tensioni che accendono l’attesa di un’edizione ricca di sorprese. Dopo il bando del Comune, la Rai ribadisce con fermezza: "Noi faremo il Festival". La sfida si fa sempre più accesa, lasciando il pubblico col fiato sospeso e domande sul futuro dello storico evento. Riusciranno le parti a trovare un’intesa?

Prosegue lo scontro a distanza. Dopo il bando del Comune di Sanremo, arriva la sferzata della Rai: "Noi faremo il Festival". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Festival di "Sanremo"? Braccio di ferro tra Comune e Rai, ma via Mazzini attacca: "Lo faremo anche da un'altra parte"

In questa notizia si parla di: festival - sanremo - comune - faremo

Tulipani di Seta Nera, intervista esclusiva a Marco Carta: “Ad Amici ero insicuro, ora mi sento un uomo risolto. Festival di Sanremo? Spero di tornare con la canzone giusta” - Nel cuore della XVIII Edizione del Festival di Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, Marco Carta si racconta in un'intervista esclusiva.

Sul palco del prossimo Festival di Sanremo, oltre a Carlo Conti, ci saranno con molta probabilità anche Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. È stato lo stesso Panariello a svelarlo durante un'intervista: «probabilmente lo faremo. Deve venirci in mente un Vai su Facebook

Sanremo, la Rai e il nodo del bando: «Faremo il Festival, anche altrove se necessario. Senza di noi non esiste; Benigni e san Pietro più sicuri di Sanremo; Festival 2026, Rossi a.d. Rai: Lo faremo, a Sanremo oppure altrove.

Sanremo, la Rai e il nodo del bando: «Faremo il Festival, anche altrove se necessario. Senza di noi non esisterebbe» - Il verdetto atteso per la fine del mese (parola del sindaco di Sanremo, Alessandro Mager) non ha fatto in tempo ad arrivare ... Si legge su msn.com

Festival 2026, Rossi a.d. Rai: "Lo faremo, a Sanremo oppure altrove" - Il Festival della Canzone Italiana andrà regolarmente in onda nel 2026, anche se con un lieve slittamento rispetto al consueto periodo di febbraio. Lo riporta telenord.it