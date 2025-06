feste patronali dalla sfilata al palio

Le feste patronali si avvicinano e promettono di essere un mix unico di tradizione e innovazione. Dal suggestivo corteo in abiti d’epoca alla rivisitata corsa del palio, ogni evento vuole coinvolgere e sorprendere la comunità. Tuttavia, le sfide organizzative sono molte, specialmente per la selezione delle ciurme. Riusciranno gli organizzatori a mettere in piedi un’edizione memorabile? Solo il tempo dirà, ma l’entusiasmo è già palpabile.

"Per le feste patronali, organizzeremo il 29 agosto una sfilata con vestiti d’epoca nel centro. Mentre il giorno dopo vogliamo mettere in scena la nuova formula del palio. Ma questa iniziativa rimane in forse, perché entro due settimane bisognerà trovare chi farà parte delle sette ciurme che si sfideranno nella corsa con le coffe di pesce". A dirlo è il consigliere di maggioranza Marino Ferraccioni (nella foto), dopo l’incontro di giovedì con il gruppo di lavoro che sta curando l’organizzazione del palio storico. La tradizionale rievocazione dei pescatori portorecanatesi si teneva ogni estate per la festa del patrono San Giovanni Battista, ma poi non venne più organizzata per via dello scoppio del Covid. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it