Feste galleggianti con musica ad alto volume in mare | scatta il divieto della guardia costiera

Ma attenzione: le feste galleggianti con musica ad alto volume stanno attirando l’attenzione della Guardia Costiera, che ha appena introdotto il divieto per garantire la sicurezza e il rispetto del mare. Con le temperature in aumento e le spiagge piene, è fondamentale rispettare le regole per preservare la bellezza delle nostre coste e assicurare a tutti un’estate all’insegna del divertimento responsabile.

L’estate è iniziata, e con essa sono tornati i weekend affollati lungo le splendide coste pugliesi. Centinaia di bagnanti e diportisti, a bordo di imbarcazioni di ogni tipo, affollano il mare per godere delle limpide acque che dal Gargano al Salento rendono la Puglia una meta d’eccellenza. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: mare - feste - galleggianti - musica

