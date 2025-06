Festa dei diplomi per i ragazzi del SAI di Solopaca | scuola accoglienza e integrazione

Un evento speciale ha animato ieri, 27 giugno 2025, la comunità di Solopaca: la festa dei diplomi del Sai, scuola di accoglienza e integrazione, ha celebrato il successo dei giovani studenti nel raggiungimento di importanti traguardi. Questa cerimonia, che coincide anche con i festeggiamenti della Giornata Mondiale del Rifugiato, ha rappresentato non solo un momento di gioia e orgoglio, ma anche un simbolo di speranza e inclusione per tutti. Un appuntamento che resterà nel cuore di chi crede nel valore dell’integrazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta ieri 27 giugno 2025, occasione anche per festeggiare la Giornata Mondiale del Rifugiato dello scorso 20 giugno, la cerimonia di consegna dei Certificati di Alfabetizzazione (livello A2) e dei Diplomi di Terza Media del CPIA Benevento “Piero Angela”, sede di San Salvatore Telesino, realizzata in collaborazione con la Cooperativa San Rocco, Ente attuatore del Progetto SAI di Solopaca. Un appuntamento importante, che ha messo al centro il valore della scuola come strumento di integrazione e partecipazione attiva alla comunità. A ricevere i riconoscimenti sono stati 13 studenti per il diploma di terza media e 14 per l’attestato di lingua italiana livello A2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Festa dei diplomi per i ragazzi del SAI di Solopaca: scuola, accoglienza e integrazione

In questa notizia si parla di: diplomi - solopaca - festa - ragazzi

Festa dei diplomi per i ragazzi del SAI di Solopaca: scuola, accoglienza e integrazione in primo piano.

Festa dei diplomi per i ragazzi del SAI di Solopaca: scuola, accoglienza e integrazione in primo piano - Si è tenuta ieri 27 giugno 2025, occasione anche per festeggiare la Giornata Mondiale del Rifugiato dello scorso 20 giugno, la cerimonia di consegna dei Certificati di Alfabetizzazione (livello A2) e ... Si legge su ntr24.tv

Cerimonia per la consegna dei diplomi. Festa grande per i ragazzi dell’Ite Gentili - Il Resto del Carlino - Cerimonia di consegna diplomi all'Ite Gentili con esibizioni musicali e interventi ... Segnala ilrestodelcarlino.it