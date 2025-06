Festa Artusiana al via tra cibo IA e musica

La Festa Artusiana torna con entusiasmo a Forlimpopoli, promettendo nove giorni all'insegna del buon cibo, dell’innovazione digitale e della musica coinvolgente. L’evento si apre oggi alle 18 alla Chiesa dei Servi con la conferenza ‘Intelligenze Alimentari’, un’occasione per scoprire come l’intelligenza artificiale trasforma il nostro modo di mangiare e vivere. Preparatevi a un’esperienza unica, dove tradizione e futuro si incontrano in un’atmosfera vibrante e stimolante.

Sarà la conferenza ‘ Intelligenze Alimentari ’ a dare il via ai 9 giorni della 29ª edizione della Festa Artusiana, che si aprirà oggi alle ore 18 alla Chiesa dei Servi a Casa Artusi, con i saluti istituzionali di Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli. Ospiti: Nicola Perullo, rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e Massimo Montanari, professore all’Università di Bologna e Presidente del Comitato Scientifico di Casa Artusi. Nutrito il programma di questa prima giornata. Alle 19,30, all’interno della sala mostre Bertozzi in rocca, s’inaugura ‘Un succulento omaggio a Pellegrino Artusi, slurp, rito geniale’, esposizione curata da Mistiche Nutelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa Artusiana al via tra cibo, IA e musica

