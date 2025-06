Fermato in auto con la droga negli slip in casa oltre 1,3 kg | maxi blitz della Finanza

Un maxi blitz della Guardia di Finanza scuote il cuore di Como: oltre 13 kg di droga scoperti in un’operazione che ha portato alla cattura di un nome di rilievo. L'intervento, avvenuto venerdì 27 giugno a Centro Valle Intelvi, ha messo in luce le capacità investigative e la determinazione delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio. Un’altra dimostrazione che la legalità è una battaglia che si vince anche nelle pieghe più nascoste.

Lo scorso venerdì 27 giugno, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Como, insieme alla compagnia di Menaggio e alle unità cinofile del gruppo Ponte Chiasso, hanno dato vita a un’intensa operazione antidroga nel comune di Centro Valle Intelvi. I controlli, concentrati lungo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

