Ferie per docenti in part-time | come si calcolano VIDEO

Se sei un docente in part-time e ti chiedi come si calcolano le ferie, sei nel posto giusto. Durante la puntata di Question Time su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino e Roberto Garofani hanno chiarito i metodi e le modalità di calcolo, affrontando anche le particolarità per contratti a tempo determinato. Scopri tutto nel nostro video e pianifica al meglio il tuo riposo estivo!

Nella puntata di Question Time del 23 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberto Garofani, sindacalista della UIL Scuola RUA, è stato affrontato il tema del calcolo e della fruizione delle ferie per il personale docente in situazioni contrattuali particolari, come il part-time o i contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Con la conclusione dell'anno scolastico, migliaia di docenti si trovano ad affrontare dubbi e incertezze sulla gestione delle ferie scolastiche. Tra calcoli dei giorni spettanti, tempistiche di richiesta e differenze contrattuali, la normativa presenta aspetti complessi

