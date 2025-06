Felino cade in bici mentre percorre via Calestano | ferito al Maggiore

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Felino, quando un ciclista è caduto mentre percorreva via Calestano. L'impatto sull'asfalto gli ha causato ferite e traumi di media gravità, fortunatamente senza coinvolgimento di altri veicoli. L'allarme è scattato immediatamente, e sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza. La scena ha suscitato preoccupazione tra i residenti, ricordando l'importanza della prudenza in ogni momento.

E' caduto sull'asfalto mentre percorreva via Calestano a Felino. E' successo poco dopo le ore 7 del mattino di sabato 28 giugno. Un ciclista si è procurato alcune ferite e traumi, di media gravità. Secondo le prime informazioni l'episodio non avrebbe coinvolto altri veicoli. L'allarme è scattato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: felino - calestano - cade - bici

Felino, cade in bici mentre percorre via Calestano: ferito al Maggiore.

