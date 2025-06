Felicittà 2025 Made in Jail | la storia della onlus romana che vende magliette realizzate dai detenuti

Felici di raccontare un progetto che unisce solidarietà e speranza: Felicitt224 2025 Made in Jail, la Onlus romana che trasforma il carcere in un laboratorio di rinascita. Dalle carceri di Rebibbia alle fiere nazionali, questa iniziativa insegna ai detenuti un mestiere attraverso la vendita di magliette artigianali. Un esempio di come, anche nelle sfide più dure, la determinazione può fare la differenza. Silvio Palermo ci svela come questa sfida continui a resistere.

Trentasei anni di attività. Dalle carceri di Rebibbia fino alle fiere con uno scopo ben preciso: insegnare agli ex detenuti un lavoro. Made in Jail resiste nonostante il covid e la crisi economica. “La pandemia ci ha messo in ginocchio ma non molliamo” racconta a RomaToday Silvio Palermo, il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

