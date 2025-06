Fedez all' Elda Landia di Pisa dopo l' appello social dei fan per incontrare ' Fred'

Fedez, celebre artista e influencer, ha fatto improvvisamente capolino all'Elda Landia di Pisa grazie al fervore dei fan sui social media. Un incontro che dimostra come, nel mondo digitale, nulla sia impossibile e i sogni possano diventare realtà in un attimo. Dopo l'appello social dei sostenitori, il rapper si è lasciato coinvolgere dall'entusiasmo del pubblico, regalando un momento unico. E così, la giornata si è trasformata in una sorpresa memorabile per tutti i presenti.

Sui social tutto è possibile, anche convincere un cantante di fama nazionale a venirti a trovare. E' quello che è successo oggi, 28 giugno, al parco divertimenti Elda Landia di Pisa, in via Livornese. Ospite d'eccezione Fedez, che alle dinamiche social è certamente abituato. Il 'vip' a cui il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

