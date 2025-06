Fedez a sorpresa al parco di Eldalandia Pisa

fedez a sorpresa al parco di Eldalandia Pisa avrebbe trasformato quel pomeriggio in un evento indimenticabile. Tra le risate dei più piccoli e l’entusiasmo dei fan, il famoso rapper ha deciso di sorprendere tutti con una visita inaspettata, regalando momenti di pura magia e coinvolgimento. Quello che sembrava un giorno come tanti si è trasformato in una giornata da ricordare, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi c’era.

Pisa, 28 giugno 2025 - Era un sabato pomeriggio come tanti, o almeno così sembrava. Il sole batteva forte su Pisa, con temperature da piena estate, e al parco divertimenti "Eldalandia", in via Livornese, la giornata scorreva tra risate, attrazioni e selfie di famiglie e bambini accaldati ma felici. Nessuno poteva immaginare che, da lì a poco, sarebbe successa una di quelle cose che si raccontano per giorni, e che fanno sembrare ogni tanto il confine tra social e realtà un po' più sottile del solito. Tra le attrazioni, a regalare animazione e risate, c'era Gigione, al secolo Luigi Ricci, volto noto del web e vero personaggio cult per chi frequenta Instagram e TikTok.

