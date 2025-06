Fedez a sorpresa al parco di Eldalandia a Pisa

Un sabato di caldo intenso si trasforma in un evento indimenticabile quando Fedez sorprende i visitatori di Eldalandia a Pisa. Tra risate, selfie e emozioni, il rapper italiano si unisce a Gigione per una giornata all'insegna del divertimento e della spontaneità , dimostrando ancora una volta come le sorprese siano il vero cuore dell'estate. Ecco cosa è successo quando due icone si sono incontrate sotto il sole toscano...

Pisa, 28 giugno 2025 – In un sabato di caldo rovente, spunta un ospite inatteso al parco divertimenti “Eldalandia”, in via Livornese a Pisa. Tra le attrazioni, a regalare animazione e risate, c’era Gigione, al secolo Luigi Ricci, volto noto del web e vero personaggio cult per chi frequenta Instagram e TikTok. Proprio il giorno prima, in uno dei suoi video comici, aveva scherzato pubblicamente invitando Fedez a raggiungerlo per fare qualcosa insieme. Un video come tanti, nato con l’ironia che contraddistingue i suoi sketch. Nel primo pomeriggio, tra un momento d’intrattenimento e l’altro, qualcuno si avvicina a Gigione per dirgli che Fedez lo stava cercando. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fedez a sorpresa al parco di "Eldalandia" a Pisa

In questa notizia si parla di: pisa - fedez - parco - eldalandia

Fedez a sorpresa al parco di "Eldalandia" Pisa - fedez a sorpresa al parco di Eldalandia Pisa avrebbe trasformato quel pomeriggio in un evento indimenticabile.

Fedez a sorpresa al parco di Eldalandia Pisa; Fedez a sorpresa al parco di Eldalandia Pisa.

Fedez a sorpresa al parco di "Eldalandia" Pisa - Una visita inaspettata quella del noto cantante che, dopo un invito in diretta su TikTok, si è presentato dal vivo al parco dei divertimenti di via livornese ... Segnala msn.com

A Pisa apre una nuova ludoteca: benvenuta Eldalandia - la Nazione - Pisa, 13 dicembre 2024 – È ufficialmente aperta Eldalandia, la nuova ludoteca situata in Via Livornese 218, nella zona di Porta a Mare a Pisa, un luogo pensato per offrire ai bambini e alle ... lanazione.it scrive