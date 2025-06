Fedele alla Perla da 70 anni Erna riceve il riconoscimento di Ambasciatore di Riccione nel mondo

Da oltre sette decenni, Riccione è la sua seconda casa, un luogo di emozioni e ricordi indimenticabili. Erna Rohde, fedele alla Perla Verde da 70 anni, riceve ora il prestigioso riconoscimento di “Ambasciatrice di Riccione nel mondo”. La sua storia incarna l’amore duraturo per questa terra, un legame che attraversa generazioni e unisce cuori provenienti da ogni parte del globo. Un esempio di come i viaggi possano trasformarsi in un’amicizia senza confini.

