Nonostante le criticità delle nostre strade, la Provincia di Forlì-Cesena preferisce puntare il dito contro il Governo, diffondendo false notizie anziché affrontare concretamente i problemi. La verità è che non ci sono stati tagli ai fondi, ma semplicemente una rimodulazione degli stanziamenti, tenendo conto di priorità diverse e di esigenze emergenti. È ora di mettere da parte le polemiche e lavorare insieme per migliorare il nostro territorio.

Le strade del territorio necessitano più che mai di interventi, e la Provincia di Forlì-Cesena, da sempre amministrata dalla sinistra, anziché lavorare per risolvere il problema, inventa fake news per scaricare le proprie colpe sul Governo. Non c’è stato alcun taglio, da parte del Governo, delle risorse destinate alla manutenzione delle strade provinciali, ma solo una rimodulazione degli stanziamenti che teneva conto del fatto che solo una minima parte delle risorse stanziate fossero state utilizzate. Ora, con dati alla mano, possiamo confermare che questo vale anche la Provincia di Forlì Cesena il cui presidente Lattuca, anzichè fare attacchi strumentali, dovrebbe lavorare per spendere le tante risorse stanziate dal Governo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - FdI: "La Provincia non usa i fondi"

