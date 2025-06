FdI a sorpresa con la maggioranza | Il dovere di essere coraggiosi

In un colpo di scena che scuote la politica locale, il consigliere capogruppo di Fratelli d’Italia, Gaetano Vincenzi, invita a superare le logiche politiche per il bene della città, annunciando un voto favorevole al PGT. La sua dichiarazione sorprende persino la maggioranza, mentre l'opposizione si mostra compatta nel criticarne l'impianto. Un confronto acceso che promette di tenere alta la tensione in vista delle prossime decisioni cruciali per Cesano Maderno.

A sorpresa, dai banchi dell’opposizione, il consigliere capogruppo di Fratelli d’Italia Gaetano Vincenzi, dice "abbiamo il dovere di essere coraggiosi e andare oltre le logiche politiche" e annuncia un voto favorevole al Pgt che coglie di sorpresa persino la maggioranza. Il resto dell’opposizione invece è compatta nel criticare l’impianto complessivo della nuova variante paventando il rischio di bloccare l’attività edilizia di Cesano Maderno e, soprattutto, "penalizzare i piccoli proprietari che non hanno fatto speculazioni negli anni precedenti". Lega e Forza Italia in una nota congiunta parlano anche di "fretta sospetta" di fronte all’approvazione in piena estate del nuovo Pgt. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - FdI a sorpresa con la maggioranza: "Il dovere di essere coraggiosi"

In questa notizia si parla di: sorpresa - maggioranza - dovere - essere

Sorpresa in aula. Regolamento edilizio. Maggioranza ’sotto’. Sospesa la seduta - Durante una consueta seduta del consiglio comunale, l’approvazione della terza variazione al bilancio e le modifiche al Dup hanno segnato il punto culminante.

L’ennesimo rinvio del divieto di utilizzo degli animali nei circhi, annunciato dal Governo, è un atto di profonda inciviltà. Un gesto che smentisce anni di impegni e promesse, e che tradisce il sentimento della stragrande maggioranza degli italiani. Per EARTH O Vai su Facebook

FdI a sorpresa con la maggioranza: Il dovere di essere coraggiosi; Regno Unito, la Chiesa si mobilita contro il suicidio assistito; Dopo la sorpresa dei risultati in Francia, si comincia a trattare per formare una maggioranza.

FdI a sorpresa con la maggioranza: "Il dovere di essere coraggiosi" - A sorpresa, dai banchi dell’opposizione, il consigliere capogruppo di Fratelli d’Italia Gaetano Vincenzi, dice "abbiamo il dovere di ... Riporta ilgiorno.it

Roberto Salis, Ilaria sarà una grande sorpresa per maggioranza - Doveva essere il suo primo intervento da eurodeputata libera in Italia, ma è stato ancora suo padre Roberto a partecipare in video collegamento alla festa di Sinistra Italiana a Milano. Come scrive ansa.it