FC 25 Showdown Oriane Jean-François vs Jess Park

Se sei un appassionato di FIFA FC 25, non puoi perderti l'ultimo showdown tra Oriane Jean-François e Jess Park! Le SBC (Squad Building Challenge) Showdown sono l’occasione perfetta per mettere alla prova le tue strategie e ottenere premi esclusivi. Con due sfide da completare e un premio speciale in palio, questa sfida promette emozioni e ricompense. Scopri come vincere e porta la tua squadra al successo prima che scada il tempo!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) Showdown di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare entrambe le sfide. SBC Oriane Jean-François. Numero sfide: 2. Premio: 1x Showdown Oriane Jean-François Non scambiab.. Scadenza: 5 luglio. Francia. Premio: 1x Jumbo Gold Pack Francia: Min 1 gioc.. Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 86. Forma smagliante. Premio: 1x Premium Electrum Players Pack TOTSTOTW: min 1 giocatore. Valutazione squadra: min 87. SBC Jess Park. Numero sfide: 2. Premio: 1x Showdown Jess Park Non scambiab.