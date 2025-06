Fatto inginocchiare e schiaffeggiato dal branco la mamma | Giustizia per i miei figli venderò pure la casa per averla

In un mondo che troppo spesso dimentica il valore della giustizia, Rosa, madre coraggiosa, si erge a difesa dei suoi figli con fermezza e determinazione. La sua storia di sofferenza e forza ci ricorda quanto sia importante lottare per proteggere chi amiamo, anche a costo di sacrifici enormi. È il volto di una madre che, contro ogni paura, sceglie di combattere per un futuro dignitoso e sicuro.

ANCONA «Io non ho paura, sono loro che devono averla». Combattiva sin da subito, Rosa (il nome è di fantasia) è la mamma dei tre fratellini accerchiati, derisi e picchiati. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Fatto inginocchiare e schiaffeggiato dal branco, la mamma: «Giustizia per i miei figli, venderò pure la casa per averla»

