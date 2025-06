Fate pure la guerra ma lasciate che gli italiani muoiano in pace

Da qualche tempo a questa parte, sembra che l’umanità abbia dimenticato il vero valore della pace e della solidarietà. È ora di riflettere sulle conseguenze di un continuo incremento delle spese militari e di un atteggiamento bellicoso che ci allontana dalla stabilità e dalla serenità. La vera forza sta nel dialogo, non nell’armamento senza fine; solo così possiamo sperare in un futuro di prosperità e armonia per tutti gli italiani.

Fate tutte le guerre che volete ma lasciate in pace l'Italia. La sola idea che la Nato possa trascinarci in un conflitto mondiale mi fa tremare i polsi. E non vedo cosa ci sia da festeggiare in questo programma di riarmo che vede aumentare, dal 2 al 5 per cento del Pil, le spese per gli armamenti. Non si raggiunge la pace caricando i fucili. E non è moltiplicando i carri armati che si ottengono benessere e ricchezza. Da qualche tempo a questa parte però pare che la guerra vada molto di moda. Prima il conflitto in Ucraina. Poi quello in Medio Oriente. Israele ha le sue ragioni: combatte per sopravvivere e ha attaccato Teheran per scongiurare il rischio dell'atomica e pacificare un'area sotto la costante minaccia di un regime oscurantista che brandisce la religione come una clava e annichilisce il popolo coi suoi guardiani in turbante.

